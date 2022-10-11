Петербург потерял привлекательность, но остался вторым в рейтинге мегаполисов по развитию карьеры

Петербуржцы все меньше верят в хорошую карьеру в родном городе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга все меньше считают город подходящим для развития карьеры. Это показал последний опрос работающих жителей Северной столицы. Уровень уверенности в том, что именно здесь лучше всего строить свое профессиональное будущее, рухнул ниже уровня 2014 года.

- Оценки карьерных перспектив в родном городе за год снизились практически во всех мегаполисах. В 2018 году на фоне общероссийского подъема настроений они были наиболее высоки. В ковид начали снижаться и сейчас оказались ниже уровня 2014 года, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob.

Петербург занял второе место после Москвы. В 2022 году в столице положительно перспективы роста оценивают 66% работающих. 15% - негативно, еще 19% затруднились с ответом.

В городе на Неве положительные оценки дали 56% горожан, отрицательные - 20%, не определись еще 24%. Для сравнения, в 2014 году город считали лучшим для построения карьеры 68%, а на пике 2018 года - 72%.

Абсолютным аутсайдером из крупных городов стал Омск.