Еще пять маршрутов общественного транспорта изменены по просьбам жителей Петербурга

40 маршрутов измены по просьбам пассажиров после окончания транспортной реформы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга продолжают вносить коррективы в работу общественного транспорта, собирая обращения и жалобы горожан после введения в действие всех этапов транспортной реформы с отменой маршруток.

- За минувшую неделю усилено движение общественного наземного транспорта на пяти популярных маршрутах, - сообщает пресс-служба Смольного.

Дополнительные машины выпущены на троллейбусный маршрут № 46; автобусные маршруты №№ 199, 299, 271, 356Ш.

В ближайшее время по просьбам пассажиров усилят восьмой троллейбус, а также автобусы №№ 226 и 211.

- Все они проходят в многонаселенных районах и связывают жилую застройку со станциями метро, - отметил губернатор Петербурга.

А всего по окончании транспортной реформы были скорректированы около 40 маршрутов.