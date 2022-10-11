Енота-полоскуна в тазике показали в Ленинградском зоопарке

Пушистая хозяюшка моет кусочек мяса перед приемом пищи

В Ленинградском зоопарке показали повседневную жизнь самочки енота Молли. На видео пушистая хозяюшка моет пищу перед едой. Кадры с чистоплотным животным продемонстрировали в пресс-службе зверинца.

- Самочка енота вообще очень любит покушать. Но перед этим она специально садится в тазик и тщательно моет свой кусочек мяса, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Не зря енотов называют полоскунами. Под опубликованным видео работники Ленинградского зоопарка пожелали Молли приятного аппетита.

Напомним, накануне в соцсетях зверинца появилось еще одно милое видео. Детеныш ленивца праздновал свой первый день рождения. И, хотя годовалый малыш уже выглядит, как взрослая особь, большую часть времени он проводит в материнских объятиях.