Движение по Пулковскому шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта ограничат на две недели

Участок Пулковского шоссе уйдет на ремонт с 13 по 29 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые испытания ждут петербургских автомобилистов, а в особенности жителей Московского района и дачников, имеющих участки на Гатчинском направлении. С 13 октября и а две недели вводятся новые ограничения на проезд по Пулковскому шоссе.

- с 13 по 29 октября ограничивается движение транспорта по Пулковскому шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

При этом интересы дачников частично учтены. Дорожники обещают не перекрывать проезд из-за замены асфальта по пятницам с 13:00 до 23:00 (на выезд из города), а также по воскресеньям с 13:00 до 23:00 и понедельникам с 07:00 до 12:00 (на въезд в Петербург).

В субботу этот участок лучше объезжать стороной.