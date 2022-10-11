Участник нападения на клуб «Цоколь» в Петербурге задержан за хранение оружия

За незаконное хранение оружия и патронов петербуржец арестован на два месяца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержали мужчину, который незаконно хранил оружие и боеприпасы в квартире. 9 октября при обыске у него найдены переделанный пистолет и пистолетные травматические патроны.

- Оружие переделано из сигнального пистолета Stalker M906-S. А найденные патроны предназначаются для пистолетов «ИЖ-79-9Т», Streamer. Только восемь пуль пригодны для пистолета, который обнаружен при обыске, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

За незаконное хранение оружия и патронов петербуржец арестован на два месяца. Известно, что он же участвовал в экстремистской группировке в сентябре 2018 года и получил условный срок – полтора года. Тогда он вместе с соучастниками устроил потасовку в клубе «Цоколь».

Семь человек пришли в заведение и напали на представителей субкультуры «антифашистов». Кидали камни, бутылки и выкрикивали оскорбления. О назначенных злоумышленникам сроках объединенная пресс-служба судов сообщала 19 апреля прошлого года.