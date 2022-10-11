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Здоровье11 октября 2022 17:31

Первый в стране Центр респираторной поддержки открылся в Санкт-Петербурге

В медучреждении будут использовать уникальные программы в области гериатрии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Эффективная служба паллиативной помощи существует в Петербурге с 2018 года

Эффективная служба паллиативной помощи существует в Петербурге с 2018 года

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В гериатрическом центре Санкт-Петербурга открылся первый в России Центр респираторной поддержки. После реконструкции там увеличилось количество коек. Кроме этого, в медучреждении впервые будут применять уникальные программы в области гериатрии, которые еще не использовались в России.

- Эффективная служба паллиативной помощи существует в Петербурге с 2018 года. Центр помогает людям, которые страдают нервно-мышечными заболеваниями. Эти болезни приводят к нарушениям функций дыхания и требуют проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Пациентам, которые нуждаются в ИВЛ, выдают необходимое оборудование домой. В Центре больных и их родственников учат пользоваться специальными приборами. Сейчас в планах медучреждения отслеживать состояние здоровья пациентов, которые находятся дома, с помощью телемедицинских технологий.