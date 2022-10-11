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Общество11 октября 2022 17:39

Акцию «Посылка солдату» запустили в Красногвардейском районе Петербурга

Вещи, продукты и лекарства принимают в Центре социальной помощи семье и детям
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
В Красногвардейском районе собирают посылки мобилизованным.

В Красногвардейском районе собирают посылки мобилизованным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Красногвардейского района Петербурга запустили акцию «Посылка солдату». В местном Центре социальной помощи семье и детям открылся пункт приема вещей, лекарств и продуктов с длительным сроком годности, которые потом будут переданы мобилизованным жителям района.

- С сегодняшнего дня прием вещей, продуктов длительного хранения, лекарств, одежды будет по адресу: Новочеркасский проспект 59/2, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Пункт приема посылок работает по будням с 9:00 до 18:00, а в субботу - с 10:00 до 14:00.

Принять участие в акции может любой житель Петербурга. Список к разрешенных для передачи вещей и продуктов можно посмотреть по этой ссылке на странице районной администрации ВКонтакте.