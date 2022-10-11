Педофил все лето развращал троих мальчиков в Выборге

Следователи разбираются в истории педофила из Выборга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи городского отдела СК России по Выборгу начали проверку по заявлению родителей трех мальчиков-подростков, которые, по их словам, пострадали от местного педофила. Мужчина все лето развращал школьников в одном из домов на Каменной улице.

- Заявления от родителей мальчиков в возрасте 11, 12 и 14 лет поступили в полицию вечером 10 октября, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По словам пап и мам потерпевших, с их детьми «развлекался» некий житель Выборга по имени Никита. Подозреваемого быстро установили и задержали.

Поскольку дело касается половой неприкосновенности несовершеннолетних, делом занялся Следственный комитет. Сейчас там идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.