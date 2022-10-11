Волонтеры по ночам ищут пропавших пенсионеров в лесах Ленобласти

Волонтеры разыскивают людей, пропавших в лесах Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Волонтеры разыскивают людей, пропавших в лесах Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В соцсетях отряда появляются ориентировки на пожилых людей, которые ушли в лес за грибами и не вернулись. На поиски волонтеры выезжают по ночам: с 22 часов.

- Ищем 68-летнюю женщину из Дружной горки, которая пропала 8 октября. Нина Веселовская была одета в бежевую куртку, пеструю кофту, темные брюки, зеленые сапоги и бежевую шапку. Из примет – седые волосы и зеленые глаза. С собой у женщины синее ведро, - сообщается в посте «Лиза Алерт».

Еще один мужчина пропал в Тосненском районе. 73-летний грибник - житель деревни Примерное. Леонид Юдин ушел в лес 10 октября. На мужчине черная куртка, темные джинсы, зеленые сапоги и зеленая кепка. Он носит усы. У него седые волосы и светлые глаза.