Николай Валуев съездил на полигон для подготовки мобилизованных в Ленобласти

Николай Валуев съездил на полигон. Фото: пресс-служба Заксобрания СПб

Депутат Госдумы Николай Валуев, ранее получивший повестку в военкомат, но не попавший под частичную мобилизацию, приехал на полигон в Ленобласти, где готовят тех петербуржцев, кто попал в списки мобилизуемых.

- Парламентарии регулярно присоединяются к гуманитарным акциям, помогают доставлять груз с вещами первой необходимости в военные части и на территорию СВО, - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Сегодня вместе с Николаем Валуевым и депутатами ЗакСа на пункт подготовки приехал глава комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков. Ему мобилизованные горожане передали свои просьбы: решение вопросов с соцвыплатами, оформление доверенностей, медобслуживание родных и близких, а также помощь семьям.

- Стараемся чаще навещать мобилизованных, контролируем условия их размещения, занимаемся решением бытовых вопросов, - отмечают в ЗакСе.