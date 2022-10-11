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Авто11 октября 2022 18:49

Два съезда построят на развязке КАД с трассой «Сортавала»

Заказчиком строительства стало ФКУ «Упрдор Северо-Запад»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Два направленных съезда построят на развязке КАД с трассой «Сортавала»

Два направленных съезда построят на развязке КАД с трассой «Сортавала»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два направленных съезда построят на развязке КАД с трассой «Сортавала». Это позволит увеличить пропускную способность участка дороги. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Заказчиком строительства выступило ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

- Строительство двух направленных левоповоротных съездов необходимо для улучшения дорожных условий, ликвидации простоев и увеличения скоростей движения автотранспорта, - сказала главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Светлана Головорушко.

Строительные работы на границе Петербурга и Всеволжского района проведут поэтапно. Помимо строительства съездов с мостовыми сооружениями, планируется реконструкция путепроводов и участка автодороги «Сортавала». Кроме этого, будет отремонтирована часть региональной дороги «Юкки-Кузьмолово».