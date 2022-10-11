Депутата МО «Малая Охта» оштрафовали за дискредитацию армии

Еще один петербургский депутат получил штраф за дискредитацию армии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одного петербургского депутата осудили по статье за дискредитацию армии. На этот раз вердикт услышал представитель муниципального образования «Малая Охта» Василий Кунин, который публично поддержал своих коллег из МО «Смольнинское».

- Кунин разместил публикацию на принадлежащем ему телеграмм-канале «Кунинская пропаганда». Он присоединяется к коллегам из МО Смольнинское, которые приняли решение обратиться в Госдуму с предложением объявить импичмент Президенту РФ, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам Кунин на заседание не пришел. Судья назначил ему наказание в вище штравфа в 40 тысяч рублей при «потолке» в 50 тысяч.

Напомним, что его коллеги ранее получили штрафы в 46 и 47 тысяч рублей каждый.

А депутат Заксобрания и бывший омбудсмен Петербурга был оштрафован по той же статьей, но в связи с другим делом на 35 тысяч.