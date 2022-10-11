В петербургских электричках резко увеличилось число пассажиров

В петербургских электричках резко выросло число пассажиров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга и Ленинградской области внезапно полюбили электрички. За три квартала 2022 года пассажиропоток увеличился на 13 процентов. А всего за девять месяцев пригородные поезда перевезли уже 65 миллионов в пассажиров.

- При этом среднесуточное количество отправленных пассажиров с начала года составило 235 тысяч человек - на 13% больше, чем в 2021 году, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Суточный максимум был достигнут в июльскую жару, когда на природу разом рванули 358 тысяч человек.

Наибольший прирост пассажиров показали Витебское и Балтийское направления, по 16 процентов прибавки, имеющие 13,5 и 15,3 миллионов перевезенных пассажиров.

Самым популярным стало курортное Финляндское направление - 21,2 млн человек (+11 процентов). по 10 процентов прибавили Московское (9 млн человек) и Волхонское (4,7 млн).