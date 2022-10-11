Четверых петербуржцев осудили за фейковый угон элитной иномарки

Троих мужчин и женщину осудили в Петербурге за фейковый угон иномарки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четверо жителей Петербурга получили судимости по делу об «угоне» элитной иномарки Genesis G80. Трое мужчин и женщина договорились инсценировать пропажу машины, получив за нее страховые выплаты. Саму иномарку позднее предполагалось перепродать по другим документам.

- Владелец машины обратился в полицию с заявлением об угоне и в страховую для получения выплаты в размере 1,8 миллиона рублей, - пишет «Мойка 78».

Но что-то пошло не по плану, обман раскрыли , а всех четверых участников схемы задержали. Позднее полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Обвинение поддержала прокуратура города. Все подсудимые вину признали и раскаялись.

Наконец, дело дошло до суда. Где все обвиняемые получили от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы. Но условно.