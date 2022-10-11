Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 20:36

Полыхающий грузовик в Кировском районе тушили 20 спасателей

На место ЧП выезжали четыре пожарные машины
Анастасия НУРАДИЛОВА
ЧП случилось 11 октября на Ленинском проспекте

ЧП случилось 11 октября на Ленинском проспекте

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кировском районе Петербурга загорелся грузовик «Вольво». ЧП случилось вечером 11 октября на Ленинском проспекте. Вспыхнул прицеп автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Огонь удалось потушить за несколько минут. О возгорании сообщили в 21:26, а в 21:51 пожар был уже локализован, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Также, в пресс-службе добавили, что о пострадавших информации не поступало. Огонь тушили 20 спасателей. На место происшествия выезжали четыре пожарных машины.

Напомним, накануне пожар произошел около Александровской больницы. В бытовках на стройке горели контейнеры рабочих. В ЧП никто не пострадал.