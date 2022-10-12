Матч СКА с минским «Динамо» в Петербурге завершился победой армейцев

Эту игру СКА провели на своем льду в Ледовом дворце Фото: Олег ЗОЛОТО

Матч СКА и минским «Динамо» закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев. После победы над «Витязем» у петербуржцев было трое суток на отдых и подготовку. Шайбы в матче чемпионата КХЛ забили Александр Волков, Игорь Ожиганов и Василий Глотов.

- У Минска сильный тренерский штаб, много молодых ребят. Соперники создали нам много сложностей, которые пришлось преодолевать, - прокомментировал игру главный тренер СКА Роман Ротенберг, слова которого приводит пресс-служба хоккейного клуба.

Эту игру СКА провели на своем льду в Ледовом дворце. Но следующий матч состоится в Ярославле. 13 октября армейцы встретятся с «Локомотивом».