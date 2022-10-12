Таксиста, сбившего 85-летнюю женщину, будут судить в Петербурге

82-летняя петербурженка получила перелом правой плечевой кости Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге таксист сбил 82-летнюю женщину. ДТП случилось в октябре прошлого года. На водителя «Киа Рио» было возбуждено уголовное дело. Выяснением обстоятельств случившегося занималась прокуратура.

- Таксист не заметил, что его пассажир выходит из машины и сбил ее. Он даже не вызвал пожилой женщине скорую. Просто уехал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

82-летняя петербурженка получила перелом правой плечевой кости. Прокуратура направила уголовное дело с обвинительным заключением в Калининский районный суд.

Напомним, накануне в Невском районе два одинаковых каршеринга зажали «Мерседес». Информация об этом появилась в паблике «ДТП и ЧП». ГИБДД установит точные причины и обстоятельства произошедшего.