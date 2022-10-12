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Происшествия11 октября 2022 22:10

38 фактов незаконного вывоза валюты выявлено на Выборгской таможне

Более 4,5 млн рублей в сентябре пытались перевезти пассажиры
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 74 тысяч евро пытались незаконно вывезти пассажиры

Более 74 тысяч евро пытались незаконно вывезти пассажиры

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Выборгской таможне в сентябре произошло 38 нарушений, связанных с незаконным вывозом валюты. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

- Более 74 тысяч евро пытались вывезти пассажиры. Это более 4,5 миллионов рублей, - рассказал заместитель начальника таможни Валерий Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

Последние такие случаи были выявлены на таможенных постах в Святогорске и Брусничном. Об административных правонарушениях сотрудниками таможни составлены протоколы.

Пассажиры перевозят крупные суммы в иностранной валюте. Самая большая сумма, которую пытались вывезти россияне, около 600 тысяч в рублевом эквиваленте. На втором месте в рейтинге – попытка перевезти более 435 тысяч.

КОНКРЕТНО

В пресс-службе таможни напомнили, что из России запрещен вывоз иностранной валюты суммой более 10 тысяч долларов США.