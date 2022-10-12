Небольшой дождь и до плюс 12 градусов ждет Петербург 12 октября

В Петербурге на погоду повлияет далекий циклон Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

12 октября в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает ФГБУ «Северно-Западное УГМС». Ночью остается плюсовая температура. Она менялась от +2 до +7 градусов. Днем будет теплее: от +7 до +12. Будет повышаться атмосферное давление.

- Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Юго-западный и западный ветра подуют со скоростью от шести до 11 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В Петербурге на погоду повлияет далекий циклон. Северная столица находится на его периферии. В городе пройдут дожди.

- Температура воздуха будет от +10 до +12. Скорость ветра от четырех до девяти метров в секунду, - рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.