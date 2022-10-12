Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 5:16

Небольшой дождь и до плюс 12 градусов ждет Петербург 12 октября

Город находится на периферии далекого циклона
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге на погоду повлияет далекий циклон

В Петербурге на погоду повлияет далекий циклон

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

12 октября в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает ФГБУ «Северно-Западное УГМС». Ночью остается плюсовая температура. Она менялась от +2 до +7 градусов. Днем будет теплее: от +7 до +12. Будет повышаться атмосферное давление.

- Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Юго-западный и западный ветра подуют со скоростью от шести до 11 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В Петербурге на погоду повлияет далекий циклон. Северная столица находится на его периферии. В городе пройдут дожди.

- Температура воздуха будет от +10 до +12. Скорость ветра от четырех до девяти метров в секунду, - рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.