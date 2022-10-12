Частный дом и баня загорелись ночью в Ленобласти

ЧП случилось в ночь на 12 октября
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Частный дом и баня горели в Волхове. ЧП случилось в ночь на 12 октября. Звонок спасателям поступил в 00:56. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.
- Площадь пожара составила 33 квадрадных метра. В 01:30 возгорание удалось ликвидировать. Туда выезжали спасатели 60 пожарной части противопожарной службы Ленобласти, - говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали, что в происшествии никто не пострадал. В Волхов выезжали две пожарные машины. Тушением огня занимались восемь спасателей.
Причины и обстоятельства ЧП будет выяснять отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района.