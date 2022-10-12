Двух мужчин, проникших в чужую квартиру, задержали с поличным в Петербурге

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух мужчин, которые проникли в квартиру на Колтушском шоссе и украли ювелирные украшения. Преступников поймали с поличным на Ржевской улице.

- Злоумышленники похитили украшения общей суммой 158 300 рублей. Ювелирные изделия принадлежат 34-летней женщине, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержанным 44 и 48 лет. Они проникли в чужую квартиру, взломав дверной замок. На мужчин завели уголовное дело по статье «кража». Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Возможно, это не единственный эпизод подобных преступлений, совершенных задержанными.