Два года условно получила жительница Петербурга, стрелявшая в людей на остановке

Суд назначил злоумышленнице два года лишения свободы условно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборском районе Петербурга судили женщину, которая стреляла в людей, находившихся на остановке. Происшествие случилось в январе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

- Женщина выпила и начала стрелять прямо из окна своего дома на проспекте Художников. Она несколько раз выстрелила из автомата в сторону остановки «Поэтический бульвар». Конкретного мотива у нее не было, только хулиганские побуждения, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На жительницу Выборгского района было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Суд назначил ей два года лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.