Подрядчика для строительства дорог на намыве Васильевского острова выбрали в Петербурге

Работы планируется завершить в ноябре 2025 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге прошел конкурс на выполнение работ по строительству автомобильной дороги на намывных территориях в западной части Васильевского острова. Тендер провел Комитет по государственному заказу.

- Победителем конкурса на строительство стало акционерное общество «Буер». На участие в закупке подана только одна заявка, - сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Стоимость контракта составила около пяти миллиардов рублей. Работы планируется завершить в ноябре 2025 года.

Напомним, накануне стало известно о строительстве двух направленных съездов на развязке КАД с трассой «Сортавала». Кроме этого, планируется реконструировать участки дорог «Сортавала» и «Юкки-Кузьмолово».