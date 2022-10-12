Пять старых снарядов обнаружили возле ЛЭП в садоводстве в Сосновом Бору

В садоводстве в Сосновом Бору нашли боеприпасы времен ВОВ. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Пять старых снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили возле ЛЭП в садоводстве в Сосновом Бору. Об этом пишет online47.ru. Об опасных находках объявили на оперативном совещании в городской администрации. Известно, что на боеприпасы случайно наткнулись местные жители, которые рассказали об этом полицейским. На место вызвали саперов.

- Опасные объекты вскоре утилизируют на специальном полигоне, - уточняет издание.

Пока неизвестно, представляют ли снаряды угрозу. Естественно, очевидцы по соображениям безопасности не трогали их и не подходили к ним на близкое расстояние.

Добавим, что ранее боеприпасы времен ВОВ находили в поселке «Жемчужина» в Ломоносовском районе. Житель одного из коттеджей наткнулся на минометную мину, пролежавшую в земле 80 лет.