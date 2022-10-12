18 пустых бизнес-центров насчитали в Петербурге

В бизнес-центрах класса А стало в три раза больше свободных помещений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге насчитали 18 пустых бизнес-центров. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group. В Северной столице количество пустующих офисов возросло до 378 тысяч квадратных метров.

- В бизнес-центрах класса А стало в три раза больше свободных помещений, а в классе В – доля свободных помещений увеличилась до 8,8%. Это может быть связано с уходом крупных IT-компаний, - сообщает издание.

Из-за такой ситуации откладывается ввод новых объектов. За 2022 год в Петербурге появилось меньше офисных помещений, чем в прошлом году.

- Собственники пока не разобрались, как поступить с новыми площадями и кому сейчас их сдавать, - приводит мнение экспертов NF Group «Деловой Петербург».