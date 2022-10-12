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Происшествия12 октября 2022 8:26

Мошенники выманили 13 миллионов рублей у пенсионерки из Мурино

Женщина взяла кредиты и перевела все деньги на чужие счета
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пенсионерке с разных номеров звонили неизвестные

Пенсионерке с разных номеров звонили неизвестные

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники отобрали у пенсионерки 13 миллионов рублей. 65-летняя жительница Мурино поверила лжесотрудникам банка. 11 октября женщина обратилась в полицию.

- Пенсионерке с разных номеров звонили неизвестные. Они сказали женщине, что хотят предотвратить мошеннические действия на ее банковском счете, и предложили ей перевести все деньги на безопасные счета, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Женщина не только обналичила собственные деньги, но и брала кредиты в банках. Все это она перевела мошенникам. А когда поняла, что это был обман, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники полиции занимаются поисками злоумышленников.