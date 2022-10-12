Мошенники выманили 13 миллионов рублей у пенсионерки из Мурино

Пенсионерке с разных номеров звонили неизвестные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники отобрали у пенсионерки 13 миллионов рублей. 65-летняя жительница Мурино поверила лжесотрудникам банка. 11 октября женщина обратилась в полицию.

- Пенсионерке с разных номеров звонили неизвестные. Они сказали женщине, что хотят предотвратить мошеннические действия на ее банковском счете, и предложили ей перевести все деньги на безопасные счета, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Женщина не только обналичила собственные деньги, но и брала кредиты в банках. Все это она перевела мошенникам. А когда поняла, что это был обман, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники полиции занимаются поисками злоумышленников.