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Общество12 октября 2022 8:54

ЗакС попросил Беглова потратить средства резервного фонда на снаряжение для мобилизованных

Предложение фракции «Единая Россия» обсуждали на заседании ЗакСа
Анастасия НУРАДИЛОВА
Депутаты попросили губернатора потратить средства резервного фонда на оснащение мобилизованных

Депутаты попросили губернатора потратить средства резервного фонда на оснащение мобилизованных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты фракции «Единая Россия» обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Они предложили задействовать средства резервного фонда на закупку снаряжения для мобилизованных. Предложение было рассмотрено на заседании Законодательного собрания Петербурга.

- Тема, которую подняли коллеги, безусловно, федеральная. Надо помогать нашим ребятам, - сказал депутат ЗакСа Михаил Амосов, слова которого приводятся в Telegram-канале «Трансляции из ЗакСа».

Там же сообщается, что проект постановления был принят без поправок. За него проголосовали 46 депутатов. Мнение было единогласным.

Напомним, 10 октября на заседании Законодательного собрания рассмотрели законопроект о городском бюджете на 2023-2025 годы. «Вес» бюджета составил 103 гигабайта.