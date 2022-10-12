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Общество12 октября 2022 9:11

Александр Беглов рассказал об отказах мобилизованных от брони и отсрочек по здоровью

Мужчин не пугают болезни, старые травмы и отсутствие боевого опыта
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Беглов рассказал об отказах мобилизованных от брони и отсрочек по здоровью

Александр Беглов рассказал об отказах мобилизованных от брони и отсрочек по здоровью

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Александр Беглов рассказал об отказах мобилизованных от брони и отсрочек по здоровью. О нескольких случаях губернатор написал в своем Telegram-канале.

- Один из мобилизованных не успел поправиться после травмы, как заявил о готовности служить. Он – ветеран боевых действий. Брать справки из военкомата отказался, - написал губернатор.

Еще один молодой петербуржец с больным сердцем тоже принял решение служить и не стал проходить медкомиссию. А другой мужчина, офицер запаса, пришел добровольцем. Его не смутило отсутствие боевого опыта и старые травмы.

Губернатор Петербурга выразил гордость за жителей города. Он отметил, что героями движет чувство патриотизма.