Александр Беглов рассказал об отказах мобилизованных от брони и отсрочек по здоровью Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Александр Беглов рассказал об отказах мобилизованных от брони и отсрочек по здоровью. О нескольких случаях губернатор написал в своем Telegram-канале.

- Один из мобилизованных не успел поправиться после травмы, как заявил о готовности служить. Он – ветеран боевых действий. Брать справки из военкомата отказался, - написал губернатор.

Еще один молодой петербуржец с больным сердцем тоже принял решение служить и не стал проходить медкомиссию. А другой мужчина, офицер запаса, пришел добровольцем. Его не смутило отсутствие боевого опыта и старые травмы.

Губернатор Петербурга выразил гордость за жителей города. Он отметил, что героями движет чувство патриотизма.