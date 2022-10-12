Двое мужчин отобрали пиццу у курьера по доставке еды в Петербурге

В Пушкинском районе двое мужчин ограбили курьера Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пушкинском районе двое мужчин ограбили курьера, который доставлял еду. Происшествие случилось в июле этого года на улице Изборской. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

- Злоумышленники избили курьера, отобрали у него термо-сумку, в которой были пироги, роллы и пиццы на сумму более семи тысяч рублей. Позже они признались, что украденную еду съели, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме еды, мужчины забрали у курьера и терминал оплаты, стоимость которого составляет девять тысяч рублей. Одному из них суд назначил девять месяцев лишения свободы, а другому – три года. Это время нарушители проведут в исправительной колонии общего режима.