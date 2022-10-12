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Общество12 октября 2022 9:51

В Орешке открыли табличку с именами павших при штурме Нотебурга

В этом году исполняется 320 лет со взятия шведской крепости Петром Первым
Анна ПОСЛЯНОВА
Анна ПОСЛЯНОВА
При взятии Нотебурга 320 лет назад погибли около 500 русских воинов.

При взятии Нотебурга 320 лет назад погибли около 500 русских воинов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крепость Орешек отметила 320 лет с тех пор, как ее (в то время Нотебург) взяли войска Петра Первого. К юбилею первой крупной победы России в Северной войне на Ореховом острове установили мемориальную доску с именами гвардейцев, погибших в схватке со шведами. Памятный знак, открытый у могилы солдат, создали по образу латунной исторической таблички, которую в начале прошлого века изготовил шлиссельбургский узник Петр Антонов.

Табличку изготовили по образу той, что создали в начале прошлого века. Фото: ГМИ Санкт-Петербурга

Табличку изготовили по образу той, что создали в начале прошлого века. Фото: ГМИ Санкт-Петербурга

– Невозможно переоценить значимость взятия Нотебурга для военной истории России, – отметил на церемонии гендиректор Музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. – Мы помним, какой ценой далась эта победа, – около 500 русских воинов погибли во имя Отечества. Задача потомков – бережно хранить историю, гордится великим прошлым России и с достоинством смотреть в будущее, следуя заветам отцов и дедов.

К юбилею приурочили и выставку на острове в истоке Невы. Экспозиция посвящена многодневной осаде крепости: представлены копии исторических гравюр, карт и тактических схем. Документы для показа искали в коллекции музея истории, Национальном архиве Швеции, архиве ВМФ России. Отдельный раздел выставки посвятили тому, как праздновали 200-летие штурма Нотебурга в 1902 году.