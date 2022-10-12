В Орешке открыли табличку с именами павших при штурме Нотебурга

При взятии Нотебурга 320 лет назад погибли около 500 русских воинов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крепость Орешек отметила 320 лет с тех пор, как ее (в то время Нотебург) взяли войска Петра Первого. К юбилею первой крупной победы России в Северной войне на Ореховом острове установили мемориальную доску с именами гвардейцев, погибших в схватке со шведами. Памятный знак, открытый у могилы солдат, создали по образу латунной исторической таблички, которую в начале прошлого века изготовил шлиссельбургский узник Петр Антонов.

Табличку изготовили по образу той, что создали в начале прошлого века. Фото: ГМИ Санкт-Петербурга

– Невозможно переоценить значимость взятия Нотебурга для военной истории России, – отметил на церемонии гендиректор Музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. – Мы помним, какой ценой далась эта победа, – около 500 русских воинов погибли во имя Отечества. Задача потомков – бережно хранить историю, гордится великим прошлым России и с достоинством смотреть в будущее, следуя заветам отцов и дедов.

К юбилею приурочили и выставку на острове в истоке Невы. Экспозиция посвящена многодневной осаде крепости: представлены копии исторических гравюр, карт и тактических схем. Документы для показа искали в коллекции музея истории, Национальном архиве Швеции, архиве ВМФ России. Отдельный раздел выставки посвятили тому, как праздновали 200-летие штурма Нотебурга в 1902 году.