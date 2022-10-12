Депутаты утвердили приостановку закона о комплексном развитии территорий в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании ЗакСа принят законопроект о приостановке закона о комплексном развитии территорий. Документ поддержан в третьем чтении единогласно 12 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале «Трансляции из ЗакСа».

- Законопроект о приостановке закона о КРТ до 01 января 2024 года прият в целом, - говорится в сообщении.

Таким образом временно приостановлен нормативный акт, которые определял границы комплексного развития территорий. В том числе, критерии включения в зоны комплексного развития неаварийных хрущевок.

Напомним, на заседании Законодательного собрания депутаты предложили губернатору Александру Беглову потратить средства резервного фонда на снаряжение мобилизованных. Инициатива поддержана единогласно, все присутствующие проголосовали «за».