Проводы 30 мобилизованных резервистов прошли в Петербурге

Проводы прошли 12 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге на боевое слаживание проводили свыше 30 мобилизованных из Кировского и Адмиралтейского районов. Проводы прошли 12 октября.

- Перед резервистами с напутственными словами выступили военный комиссар Руслан Валеев, ветераны боевых действия Кировского района Александр Гаращенко и Анатолий Кулаков, - рассказали в пресс-службе Смольного.

На видео, снятом во время проводов, резервисты выстроились для переклички. В их руках большие сумки со всем необходимым. Будущих героев провожают родственники, близкие и друзья. Они на память снимают на телефоны мобилизованных и не могут сдержать слез.

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