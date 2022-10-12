85% дорог отремонтируют в Петербурге к 2024 году

В нормативное состояние уже привели 77% городских дорог
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Санкт-Петербурге к 2024 году отремонтируют 85% дорог. Город получает софинансирование из федерального бюджета для развития дорожно-уличной сети. В прошлом году Петербург включили в федеральную программу «Безопасные дороги».
- Предстоит большой объем работ. Уверен, мы с ними справимся даже в сложных условиях, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.
В нормативное состояние уже привели 77% городских дорог. В планах довести этот показатель до 85% за два года. Дорожную ситуацию в городе улучшает строительство крупных транспортных развязок и новой скоростной магистрали.