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Происшествия12 октября 2022 12:27

Подвал загорелся в доме с отелем на улице Рубинштейна

На место примчались 14 спасателей и три пожарных машины
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На улице Рубинштейна тушили подвал дома.

На улице Рубинштейна тушили подвал дома.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По срочному вызову примчались днем в среду на улицу Рубинштейна наряды противопожарной службы МЧС. В доме 29/28 полыхал подвал. Учитывая, что здание жилое и тут же расположен отель, случай был особым.

- 12 октября в 14:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Рубинштейна, дом 29/28. В подвале жилого дома происходило горение на площади 10 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Позднее оказалось, что горел мусор. Спасатели быстро потушили пламя и в 14:56 отчитались о ликвидации пожара. По предварительным данным никто не пострадал. Причины возникновения открытого огня установят дознаватели.