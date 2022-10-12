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Происшествия12 октября 2022 12:38

Мигрант за одну ночь домогался трех женщин в лифте в Невском районе Петербурга

На мужчину завели уголовное дело
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завел дело на мигранта, пристававшего к женщинам в Петербурге.

СК завел дело на мигранта, пристававшего к женщинам в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уголовное дело о действиях сексуального характера с применением насилия возбудили в Петербурге в отношении 37-летнего гражданина Таджикистана. Мужчину обвиняют в домогательствах к женщинам в лифте. Все три нападения мигрант совершил в течение одной ночи.

- В ночь с 7 на 8 октября 2022 года в течении короткого промежутка времени около дома 34 корпус 2 и корпус 3, а также в лифте дома 34 корпус 4 по Октябрьской набережной обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении трех женщин, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Петербургу.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, следствие будет ходатайствовать о его аресте до рассмотрения дела судом по существу.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.