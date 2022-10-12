Пенсионерка подожгла ковер в отделении банка на севере Петербурга

Пожар тушили в отделении банка на Комендантском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Странное происшествие подняло по тревоге экстренные службы Приморского района Петербурга. Вызов к ним поступил с Комендантского проспекта, из дома, где расположено отделение одного из крупных банков. Здесь пенсионерка зачем-то подожгла ковер, лежавший при входе.

- В отделении подожгла ковер какая-то злая бабка, - сообщает телеграм-канал "Коменда".

На место ЧП срочно примчались пожарные.

- 12 октября в 14:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: Комендантский проспект, дом 13, корпус 1.В помещении происходило горение обстановки на площади один квадратный метр, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На ликвидацию возгорания ушло 14 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы происшествия, женщину задержали сотрудники полиции. Вероятно, психическое состояние пенсионерки не совсем в норме, ей необходима помощь медиков.

- 71-летняя пенсионерка кинула во входную дверь отделения банка бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло возгорание коврика. При этом женщина выкрикивала экстремистские лозунги, - сообщает источник "КП-Петербург".

По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.