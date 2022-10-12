До 23,5 тысяч рублей увеличили минимальную зарплату в Петербурге

Средняя зарплата в Петербурге в январе-июле этого года составляла 82153 рубля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с 1 октября увеличат заработную плату до 23500 рублей. Это на две тысячи больше, чем раньше. Новая сумма превышает прожиточный минимум на 33 процента.

- Несмотря на сложную ситуацию в мире, которая связана с санкционным давлением, в этом году экономические показатели выше, чем во время пандемии, - отметил губернатор Петербурга, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Средняя зарплата в Петербурге в январе-июле этого года составляла 82153 рубля. Это выше на 11,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Также, в администрации города отмечают, что уровень безработицы в Петербурге считается низким. В этом году он составляет 0,83%, а в прошлом году был 0,55%.