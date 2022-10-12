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Общество12 октября 2022 14:01

Транспортная полиция и ОМОН провели рейд по мигрантам в Петербурге

Проверено больше 500 человек, задержано 19 нарушителей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Рейд по мигрантам прошел у ж/д станции Сортировочная. Фото: СПб ЛУ МВД России на транспорте

Рейд по мигрантам прошел у ж/д станции Сортировочная. Фото: СПб ЛУ МВД России на транспорте

ОМОН и сотрудники управления МВД на транспорте пришли с громким стуком в городок строителей, расположенный у железнодорожной станции Санкт-Петербург-Сортировочная-Московская. Здесь прошел рейд по мигрантам.

- Стражами магистралей проверены документы у 526 иностранных граждан, - сообщает пресс-служба петербургского линейного управления МВД России на транспорте.

По итогам проверки в отделение увезли 19 нарушителей. На 14 иностранцев составили административные протоколы за неправомочное нахождение на территории России. Им грозит штраф и высылка.

По тяти остальным решается вопрос о возбуждении уголовных дел за использование поддельных документов. Здесь наказание более суровое - до шести месяцев ареста.