Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2022 15:23

Сумка на колесах остановила эскалатор на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге

Инцидент произошел днем 12 октября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Застрявшая тележка стала причиной остановки эскалатора на станции "Площадь Ленина".

Застрявшая тележка стала причиной остановки эскалатора на станции "Площадь Ленина".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Застрявшая в гребенка эскалатора сумка на колесах стала причиной экстренной остановки механизма на станции метро «Площадь Ленина». Как сообщают очевидцы, ЧП произошло днем в среду, 12 октября.

- Движение эскалатора в вестибюле со стороны улицы Комсомола было временно приостановлено из-за сумки-тележки, - пишет «Мойка 78».

В пресс-службе петербургского метрополитена изданию подтвердили факт инцидента и отметили, что на устранение последствий ЧП ушло всего несколько минут.

После этого станция вошла в обычный режим работы.

Напомним, что вскоре капитальный ремонт эскалатора ждет станцию метро «Политехническая». Разрешение на проведения работ с 1 декабря по 17 апреля выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.