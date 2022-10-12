Сумка на колесах остановила эскалатор на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге

Застрявшая тележка стала причиной остановки эскалатора на станции "Площадь Ленина". Фото: Олег ЗОЛОТО

Застрявшая в гребенка эскалатора сумка на колесах стала причиной экстренной остановки механизма на станции метро «Площадь Ленина». Как сообщают очевидцы, ЧП произошло днем в среду, 12 октября.

- Движение эскалатора в вестибюле со стороны улицы Комсомола было временно приостановлено из-за сумки-тележки, - пишет «Мойка 78».

В пресс-службе петербургского метрополитена изданию подтвердили факт инцидента и отметили, что на устранение последствий ЧП ушло всего несколько минут.

После этого станция вошла в обычный режим работы.

Напомним, что вскоре капитальный ремонт эскалатора ждет станцию метро «Политехническая». Разрешение на проведения работ с 1 декабря по 17 апреля выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.