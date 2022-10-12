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Происшествия12 октября 2022 15:58

Суд дал четыре года студенту за «закладки» с наркотиками у Александро-Невской лавры

Сам молодой человек суда не дождался и сбежал из-под домашнего ареста
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Сбежавшему из-под ареста студенту дали четыре года за наркотики.

Сбежавшему из-под ареста студенту дали четыре года за наркотики.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор студенту, который делал закладки с наркотиками в Митрополичьем саду на территории Александро-Невской лавры. Парня задержали еще весной 2021 года. С этого момента он был под домашним арестом. Но суда так и не дождался.

- Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. Будучи под домашним арестом поступил в магистратуру и сделал взнос в благотворительный фонд, после чего сбежал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На суд парень не явился, сейчас он объявлен в розыск. Заочно студента приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.