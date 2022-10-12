Суд Петербурга продлил срок задержания сотруднику военкомата, обвиняемому во взятке

Суд продлил арест сотруднику военкомата, обвиняемому во взятке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дзержинский райсуд Петербурга продлил на 48 часов срок задержания начальнику отделения подготовки и призыва военного комиссариата Фрунзенского района, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

- Следствие считает, что обвиняемый, с привлечением посредников, незаконно способствовал в освобождении призывника от призыва на военную службу за взятку в общей сумме 250 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате «работы» сотрудника военкомата, призывник в июне 2022 года получил на руки военный билет с категорией «В» по здоровью, то есть - ограничено годен к военной службе. В обычной ситуации с такой категорией на срочную службу не берут.

11 октября подозреваемый начальник отделения призыва был задержан, а 12 числа ему предъявили обвинение.

Сегодня же суд должен был избрать мужчине меру пресечения, но его адвокат попросил отложить заседание на 48 часов для сбора доказательств. Суд просьбу удовлетворил.