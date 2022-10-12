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Общество12 октября 2022 16:36

Станцию метро «Политехническая» не планируют закрывать на время капремонта эскалатора

Он продлится около четырех месяцев
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Политехническую" обещают не закрывать ля пассажиров.

"Политехническую" обещают не закрывать ля пассажиров.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен не планирует менять режим работы станции «Политехническая» на время капитального ремонта эскалатора. Тем более нет намерений закрывать станцию для пассажиров. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе подземки.

- На данный момент нет никаких документов об изменении графика работы. На «Политехнической» планируется капитальный ремонт эскалатора, а не реконструкция наклонного входа, как на было на «Технологическом институте», например. Поэтому ничего закрывать не потребуется, - отметили в метрополитене.

Тем более, что «Политехническая» имеет достаточно небольшой пассажиропоток и четыре эскалатора, один из которых можно безболезненно закрывать на ремонт.

Напомним, что ордер на проведение работ выдан государственной административно-технической инспекцией на срок с 1 декабря 2022 года по 17 апреля 2023-го.