Станцию метро «Политехническая» не планируют закрывать на время капремонта эскалатора

"Политехническую" обещают не закрывать ля пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен не планирует менять режим работы станции «Политехническая» на время капитального ремонта эскалатора. Тем более нет намерений закрывать станцию для пассажиров. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе подземки.

- На данный момент нет никаких документов об изменении графика работы. На «Политехнической» планируется капитальный ремонт эскалатора, а не реконструкция наклонного входа, как на было на «Технологическом институте», например. Поэтому ничего закрывать не потребуется, - отметили в метрополитене.

Тем более, что «Политехническая» имеет достаточно небольшой пассажиропоток и четыре эскалатора, один из которых можно безболезненно закрывать на ремонт.

Напомним, что ордер на проведение работ выдан государственной административно-технической инспекцией на срок с 1 декабря 2022 года по 17 апреля 2023-го.