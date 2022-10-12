В Смольном пообещали в течение суток решать вопросы с помощью мобилизованным

В Смольном обещали оперативно решать вопрос с помощью мобилизованным и их семьям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга оперативно реагируют на все обращения мобилизованных и членов их семей по вопросам оказания помощи. Комитет по соцполиике постоянно отслеживает ситуацию с обращениями и в течение суток решает возникшие вопросы.

- Обращений очень много, но они очень оперативно отрабатываются. Особенно все, что связано с членами семей. На днях были первые выплаты материальной помощи. В течение суток со дня получения документов наш Комитет осуществляет оформление и деньги поступают на счета горожан, - заявила глава ведомства Елена Фидрикова в разговоре с изданием «Петербургский дневник».

Кроме денежных выплат, власти города помогают мобилизованным и их родным с получением юридических консультаций, медицинских услуг. Есть и необычные просьбы: погулять с собакой, так как теперь некому, сходить в магазин и прочее. к этой работе привлекают соцработников и волонтеров.

По всем вопросам жители Петербурга могут обращаться в районные Центры помощи семье и детям, либо звонить в Городской информационно-расчетный центр: 334-41-44 и Центр организации соцобслуживания: 576-05-76.

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