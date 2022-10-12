48 мобилизованных и их любимых женщин поженились в Сестрорецке

48 свадеб провели в сестрорецком ЗАГСе. Фото: t.me/speakerzaks

Сразу 48 пар зарегистрировали брак в Сестрорецке. Местный ЗАГС принял мобилизованных мужчин и их избранниц, которые решили не тянуть с оформлением законных отношений. Свадьбы прошли в один день.

- в Сестрорецке оформили отношения с избранницами 48 резервистов из Петербурга, Мурманска, Архангельска и Республики Коми, - сообщил в своем телеграм-канале спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский.

Кроме помощи в регистрации брака, аппаратом парламента организованы юридические консультации в мобилизационном центре. Военнослужащих принимают два раза в неделю. Здесь же работают нотариусы и судебные приставы, которые помогают решать вопросы с оформлением доверенностей и имущественных вопросов, а также по приостановке взыскания долгов.