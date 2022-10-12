Просидевшего два дня на сосне кота спасли в парке Монрепо

Кота спасли с сосны в парке Монрепо. Фото: vk.com/monrepovyborg

Настоящая спасательная операция прошла в знаменитом выборгском парке Монрепо. Здесь двое суток на ветке раскидистой сосны просидел самый обычный кот. Спуститься вниз самостоятельно животное просто боялось.

- Животное провело на сосне более двух дней. Состояние пушистого гостя парка вызвало беспокойство сотрудников и посетителей, - сообщает пресс-служба музея-заповедника «Парк Монрепо».

Спасатели МЧС помочь с поимкой кота на дереве помочь, увы, не смогли. Тогда на помощь пришел один из друзей и завсегдатаев парка. Он взял выдвижную трехсекционную лестницу, обвязался страховкой и начал подниматься.

В итоге кота удалось посадить в переноску и спустить вниз на твердую землю.

- Спасибо всем гостям, которые искренне переживали за серого красавца вместе с нами! - отмечают работники парка.