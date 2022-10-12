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Общество12 октября 2022 20:03

375 светофоров в Петербурге получат звуковые сигналы

Работы пройдут в рамках проекта «Говорящий город»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
375 светофоров оборудуют звуковыми устройствами.

375 светофоров оборудуют звуковыми устройствами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

375 петербургских светофоров оборудуют голосовыми и звуковыми сигналами. Устройства будут речевым сообщением дублировать сигнал, разрешающий переход улицы. Это поможет ориентироваться в городе слабовидящим горожанам и инвалидам по зрению.

- Эти светофоры удобны не только для слабовидящих горожан. Они будут подсказкой для мам с маленькими детьми, школьников и пожилых петербуржцев, - отметил Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

По словам губернатора звуковые указатели помогут сделать ситуацию на дорогах безопаснее.

Работы по монтажу оборудования пройдут в 13 районах Северной столицы, они проводятся в рамках региональной программы «Говорящий город». На данный момент в Петербурге около 100 светофорных постов оборудованы системой голосового сопровождения.