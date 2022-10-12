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Общество12 октября 2022 20:25

В Комитете по здравоохранению Петербурга назвали причину запрета медикам выезжать за границу

Власти Петербурга объяснили заботой о безопасности запрет врачам выезжать за границу
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Запрет врачам выезжать за границу объяснили заботой об их безопасности.

Запрет врачам выезжать за границу объяснили заботой об их безопасности.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете по здравоохранению назвали причину фактического запрета на заграничные командировки для медицинских работников. Ранее документ с рекомендациями от Комздрава поступил в медучреждения города.

- Это письмо — рекомендация, обусловленная соображениями безопасности медработников. Загранкомандировки согласовываются с руководством и оплачиваются за бюджетный счет. Сейчас их число сократится, - сообщили РБК в Комздраве.

В комитете также отметили, что запрета на поездки в личных целях нет.

При этом в самом документе прописано немного иное: Относительно частных выездов за пределы Российской Федерации сохраняется требование воздержаться от поездок на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ».

Напомним, что служебные командировки за пределы России письмом фактически закрываются. они разрешены только по решению губернатора Петербурга.

Письмо разосланное руководителям бюджетных медучреждений Петербурга, подписано главой Комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом.