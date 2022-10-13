Переменная облачность и до +11 градусов ждет Петербург 13 октября

Температура воздуха днем будет от +9 до +11 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вчера Санкт-Петербург находился на периферии циклона, а сегодня, 13 октября, на него оказывает влияние антициклон. Его гребень вытянется до юга. Но осадков в Северной столице не ожидается, только переменная облачность.

- Температура воздуха днем будет от +9 до +11 градусов. А в Ленобласти от +7 до +12. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, - рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Завтра, в пятницу, на небе станет еще больше облаков. Но дождей все равно не будет. Температура воздуха тоже почти не изменится.