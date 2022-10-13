Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 5:02

Переменная облачность и до +11 градусов ждет Петербург 13 октября

Скорость ветра от 3 до 8 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
Температура воздуха днем будет от +9 до +11 градусов

Температура воздуха днем будет от +9 до +11 градусов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вчера Санкт-Петербург находился на периферии циклона, а сегодня, 13 октября, на него оказывает влияние антициклон. Его гребень вытянется до юга. Но осадков в Северной столице не ожидается, только переменная облачность.

- Температура воздуха днем будет от +9 до +11 градусов. А в Ленобласти от +7 до +12. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, - рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Завтра, в пятницу, на небе станет еще больше облаков. Но дождей все равно не будет. Температура воздуха тоже почти не изменится.