Бывший доцент одного из вузов Петербурга получил штраф за взятки

Сотрудник вуза получил взятки от студента в размере 14 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывшего доцента одного из университетов судили за взятку. Известно, что преступление мужчина совершил еще в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- С февраля по март сотрудник вуза получил взятки от студента в размере 14 тысяч рублей. За деньги учащийся хотел получить положительную оценку за курсовой проект и экзамен. Но готовиться и отвечать преподавателю парень не собирался, - говорится в сообщении ведомства.

По решению суда, экс-доцента признали виновным в преступлении. Теперь ему придется выплатить штраф, 500 тысяч рублей. Кроме этого, мужчину отстранили от работы в учебных учреждениях на два года.