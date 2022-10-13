Мужчина погиб в пожаре в Петербурге

ЧП произошло около одиннадцати вечера 12 октября
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Приморском районе Санкт-Петербурга в доме по улице Школьная горела квартира. ЧП произошло около одиннадцати вечера 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
- Квартира площадью в 50 квадратных метров горела полностью вся. Пожар удалось локализовать в 23:32, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
В огне пострадал мужчина, его госпитализировали с места происшествия. Еще один петербуржец погиб. Тело было обнаружено в квартире.
На место ЧП выезжали четыре пожарные машины. Огонь прибыли тушить 17 спасателей. Дознаватели займутся выяснением обстоятельств происшествия.